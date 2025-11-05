BiržaDEX+
Reāllaika Habitat cena šodien ir 0.068164 USD. Seko līdzi reāllaika HABITAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HABITAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HABITAT

HABITAT Cenas informācija

Kas ir HABITAT

HABITAT Tehniskais dokuments

HABITAT Oficiālā tīmekļa vietne

HABITAT Tokenomika

HABITAT Cenas prognoze

Habitat Cena (HABITAT)

1 HABITAT uz USD reāllaika cena:

$0.068164
-7.30%1D
Habitat (HABITAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Habitat (HABITAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.065681
24h zemākā
$ 0.074739
24h augstākā

$ 0.065681
$ 0.074739
$ 0.173107
$ 0.04370948
+0.81%

-7.45%

-10.01%

-10.01%

Habitat (HABITAT) reāllaika cena ir $0.068164. Pēdējo 24 stundu laikā HABITAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.065681 līdz augstākajai $ 0.074739, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HABITAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.173107, savukārt zemākā - $ 0.04370948.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HABITAT ir mainījies par +0.81% pēdējā stundā, par -7.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Habitat (HABITAT) tirgus informācija

$ 5.01M
--
$ 6.82M
73.56M
99,999,839.802692
Pašreizējais Habitat tirgus maksimums ir $ 5.01M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HABITAT apjoms apgrozībā ir 73.56M ar kopējo apjomu 99999839.802692. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.82M.

Habitat (HABITAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Habitat uz USD bija $ -0.00548712788958261.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Habitat uz USD bija $ -0.0211739741.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Habitat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Habitat uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00548712788958261-7.45%
30 dienas$ -0.0211739741-31.06%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Habitat (HABITAT)?

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.

We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Habitat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Habitat (HABITAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Habitat (HABITAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Habitat prognozes.

Apskati Habitat cenas prognozi!

HABITAT uz vietējām valūtām

Habitat (HABITAT) tokenomika

Habitat (HABITAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HABITAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Habitat (HABITAT)

Kāda ir Habitat (HABITAT) vērtība šodien?
Reāllaika HABITAT cena USD ir 0.068164 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HABITAT uz USD cena?
Pašreizējā HABITAT uz USD cena ir $ 0.068164. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Habitat tirgus maksimums?
HABITAT tirgus maksimums ir $ 5.01M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HABITAT apjoms apgrozībā?
HABITAT apjoms apgrozībā ir 73.56M USD.
Kāda bija HABITAT vēsturiski augstākā cena?
HABITAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.173107 USD apmērā.
Kāda bija HABITAT vēsturiski zemākā cena?
HABITAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.04370948 USD.
Kāds ir HABITAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HABITAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HABITAT šogad kāps augstāk?
HABITAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HABITAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
