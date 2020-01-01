Habi (HABI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Habi (HABI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Habi (HABI) informācija

Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.habiflys.com

Habi (HABI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Habi (HABI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K
Kopējais apjoms:
$ 990.94M
$ 990.94M$ 990.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 990.94M
$ 990.94M$ 990.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Habi (HABI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Habi (HABI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HABI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HABI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HABI tokenomiku, uzzini HABI tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.