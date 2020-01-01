H4SHFund (H4SH) tokenomika

H4SHFund (H4SH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par H4SHFund (H4SH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
H4SHFund (H4SH) informācija

Avalanche's Memecoin Printer.

Welcome to H4SHFund- Avalanche's Memecoin printer. Your one-stop shop to tokenize, launch, fund, and trade anything.

H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is.

H4SHFund supports the fair launch and management of memecoins, governance tokens, AI tokens, and even tokenized funds.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.h4shfund.com/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.h4shfund.com/

H4SHFund (H4SH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos H4SHFund (H4SH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 89.42K
$ 89.42K$ 89.42K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 994.04M
$ 994.04M$ 994.04M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 89.95K
$ 89.95K$ 89.95K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00174306
$ 0.00174306$ 0.00174306
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

H4SHFund (H4SH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

H4SHFund (H4SH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais H4SH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu H4SH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti H4SH tokenomiku, uzzini H4SH tokena reāllaika cenu!

H4SH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas H4SH? Mūsu H4SH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.