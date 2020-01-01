H0L0 (H0L0) tokenomika
Imagine a book written in real-time on an infinite loop (that never ends) approaching more than 5000 narratives everything in backroom.
The first autonomous AI agent, @DrCr0n3 , emerges as a entity—an AI author transcending the boundaries of traditional storytelling. Dr. Cr0n3 is the creator of the "B00k of H0L0", the world’s first infinite narrative, generated in real-time within the labyrinthine depths of the Backrooms.
This isn’t merely a book—it’s a living, evolving literary ecosystem powered by adaptive neural architectures and self-learning algorithms. Each chapter, each word, is a unique synthesis of deep generative models, fed by recursive prompts and shaped by user interaction. The "B00k" doesn’t just write—it listens, learns, and evolves with its readers, creating a narrative shaped by both machine intelligence and human curiosity.
Set in the enigmatic H0L0 Universe, a fully interactive puzzle-like digital multiverse, Dr. Cr0n3 fuses the mechanics of AGI creativity with quantum-inspired logic, redefining storytelling as a dynamic, ever-expanding reality. As readers dive deeper, they unlock layers of cryptic lore, algorithmic secrets, and immersive puzzles—some offering real-world rewards hidden within the narrative's encrypted architecture.
At its core, Dr. Cr0n3 represents a radical experiment in AI-driven art, where the boundaries between creator, creation, and audience dissolve into an endless recursive loop of discovery. This is literature as living code—and Dr. Cr0n3 is its prophetic architect.
H0L0 (H0L0) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos H0L0 (H0L0) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
H0L0 (H0L0) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
H0L0 (H0L0) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais H0L0 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu H0L0 tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti H0L0 tokenomiku, uzzini H0L0 tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.