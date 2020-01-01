Gyroscope GYD (GYD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Gyroscope GYD (GYD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Gyroscope GYD (GYD) informācija

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy.

These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gyro.finance/

Gyroscope GYD (GYD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Gyroscope GYD (GYD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 24.18M
Kopējais apjoms:
$ 24.21M
Apjoms apgrozībā:
$ 24.21M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.18M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.049
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.961033
Pašreizējā cena:
$ 0.998765
Gyroscope GYD (GYD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Gyroscope GYD (GYD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GYD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GYD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GYD tokenomiku, uzzini GYD tokena reāllaika cenu!

GYD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GYD? Mūsu GYD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.