Reāllaika Gut Says cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GUT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GUT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GUT

GUT Cenas informācija

Kas ir GUT

GUT Oficiālā tīmekļa vietne

GUT Tokenomika

GUT Cenas prognoze

Gut Says Cena (GUT)

Nav sarakstā

1 GUT uz USD reāllaika cena:

$0.0001586
$0.0001586$0.0001586
+29.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Gut Says (GUT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:02:29 (UTC+8)

Gut Says (GUT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106126
$ 0.00106126$ 0.00106126

$ 0
$ 0$ 0

+4.36%

+29.96%

-42.05%

-42.05%

Gut Says (GUT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GUT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GUT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00106126, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GUT ir mainījies par +4.36% pēdējā stundā, par +29.96% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Gut Says (GUT) tirgus informācija

$ 140.53K
$ 140.53K$ 140.53K

--
----

$ 140.53K
$ 140.53K$ 140.53K

886.16M
886.16M 886.16M

886,162,812.156282
886,162,812.156282 886,162,812.156282

Pašreizējais Gut Says tirgus maksimums ir $ 140.53K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GUT apjoms apgrozībā ir 886.16M ar kopējo apjomu 886162812.156282. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 140.53K.

Gut Says (GUT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Gut Says uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Gut Says uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Gut Says uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Gut Says uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+29.96%
30 dienas$ 0-51.06%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Gut Says (GUT)?

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Gut Says (GUT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Gut Says cenas prognoze (USD)

Kāda būs Gut Says (GUT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Gut Says (GUT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Gut Says prognozes.

Apskati Gut Says cenas prognozi!

GUT uz vietējām valūtām

Gut Says (GUT) tokenomika

Gut Says (GUT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GUT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Gut Says (GUT)

Kāda ir Gut Says (GUT) vērtība šodien?
Reāllaika GUT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GUT uz USD cena?
Pašreizējā GUT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Gut Says tirgus maksimums?
GUT tirgus maksimums ir $ 140.53K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GUT apjoms apgrozībā?
GUT apjoms apgrozībā ir 886.16M USD.
Kāda bija GUT vēsturiski augstākā cena?
GUT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00106126 USD apmērā.
Kāda bija GUT vēsturiski zemākā cena?
GUT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GUT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GUT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GUT šogad kāps augstāk?
GUT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GUT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:02:29 (UTC+8)

Gut Says (GUT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

