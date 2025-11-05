BiržaDEX+
Reāllaika GUSD cena šodien ir 0.99956 USD. Seko līdzi reāllaika GUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GUSD cenas tendenci MEXC.Reāllaika GUSD cena šodien ir 0.99956 USD. Seko līdzi reāllaika GUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GUSD

GUSD Cenas informācija

Kas ir GUSD

GUSD Oficiālā tīmekļa vietne

GUSD Tokenomika

GUSD Cenas prognoze

GUSD Cena (GUSD)

Nav sarakstā

1 GUSD uz USD reāllaika cena:

$0.999383
$0.999383$0.999383
0.00%1D
mexc
USD
GUSD (GUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
GUSD (GUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.996108
$ 0.996108$ 0.996108
24h zemākā
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24h augstākā

$ 0.996108
$ 0.996108$ 0.996108

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.98989
$ 0.98989$ 0.98989

+0.11%

+0.03%

--

--

GUSD (GUSD) reāllaika cena ir $0.99956. Pēdējo 24 stundu laikā GUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.996108 līdz augstākajai $ 1.001, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.019, savukārt zemākā - $ 0.98989.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GUSD ir mainījies par +0.11% pēdējā stundā, par +0.03% pēdējo 24 stundu laikā un par -- pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GUSD (GUSD) tirgus informācija

$ 149.70M
$ 149.70M$ 149.70M

--
----

$ 319.81M
$ 319.81M$ 319.81M

149.79M
149.79M 149.79M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

Pašreizējais GUSD tirgus maksimums ir $ 149.70M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GUSD apjoms apgrozībā ir 149.79M ar kopējo apjomu 320000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 319.81M.

GUSD (GUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GUSD uz USD bija $ +0.0003226.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GUSD uz USD bija $ +0.0001309423.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GUSD uz USD bija $ -0.0004626963.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GUSD uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0003226+0.03%
30 dienas$ +0.0001309423+0.01%
60 dienas$ -0.0004626963-0.04%
90 dienas$ 0--

Kas ir GUSD (GUSD)?

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GUSD (GUSD) resurss

Oficiālā interneta vietne

GUSD cenas prognoze (USD)

Kāda būs GUSD (GUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GUSD (GUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GUSD prognozes.

Apskati GUSD cenas prognozi!

GUSD uz vietējām valūtām

GUSD (GUSD) tokenomika

GUSD (GUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GUSD (GUSD)

Kāda ir GUSD (GUSD) vērtība šodien?
Reāllaika GUSD cena USD ir 0.99956 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GUSD uz USD cena?
Pašreizējā GUSD uz USD cena ir $ 0.99956. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GUSD tirgus maksimums?
GUSD tirgus maksimums ir $ 149.70M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GUSD apjoms apgrozībā?
GUSD apjoms apgrozībā ir 149.79M USD.
Kāda bija GUSD vēsturiski augstākā cena?
GUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.019 USD apmērā.
Kāda bija GUSD vēsturiski zemākā cena?
GUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.98989 USD.
Kāds ir GUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GUSD šogad kāps augstāk?
GUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
GUSD (GUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

