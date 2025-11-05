BiržaDEX+
Reāllaika GULL cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GULL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GULL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GULL

GULL Cenas informācija

Kas ir GULL

GULL Oficiālā tīmekļa vietne

GULL Tokenomika

GULL Cenas prognoze

GULL Cena (GULL)

Nav sarakstā

1 GULL uz USD reāllaika cena:

$0.00016523
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
GULL (GULL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:04:22 (UTC+8)

GULL (GULL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.0147066
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

GULL (GULL) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GULL tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GULL visu laiku augstākā cena ir $ 0.0147066, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GULL ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GULL (GULL) tirgus informācija

$ 7.08K
--
$ 82.62K
42.83M
500,000,000.0
Pašreizējais GULL tirgus maksimums ir $ 7.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GULL apjoms apgrozībā ir 42.83M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 82.62K.

GULL (GULL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GULL uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GULL uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GULL uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GULL uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-1.63%
60 dienas$ 0-6.52%
90 dienas$ 0--

Kas ir GULL (GULL)?

Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.

✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems

✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.

✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.

✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GULL (GULL) resurss

Oficiālā interneta vietne

GULL cenas prognoze (USD)

Kāda būs GULL (GULL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GULL (GULL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GULL prognozes.

Apskati GULL cenas prognozi!

GULL uz vietējām valūtām

GULL (GULL) tokenomika

GULL (GULL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GULL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GULL (GULL)

Kāda ir GULL (GULL) vērtība šodien?
Reāllaika GULL cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GULL uz USD cena?
Pašreizējā GULL uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GULL tirgus maksimums?
GULL tirgus maksimums ir $ 7.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GULL apjoms apgrozībā?
GULL apjoms apgrozībā ir 42.83M USD.
Kāda bija GULL vēsturiski augstākā cena?
GULL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0147066 USD apmērā.
Kāda bija GULL vēsturiski zemākā cena?
GULL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GULL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GULL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GULL šogad kāps augstāk?
GULL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GULL cenas prognozi dziļākai analīzei.
GULL (GULL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

