Uzzini svarīgākos ieskatus par gugu (GUGU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
gugu (GUGU) informācija

Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://guguonsol.xyz/

gugu (GUGU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos gugu (GUGU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.75K
$ 11.75K
Kopējais apjoms:
$ 999.33M
$ 999.33M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.33M
$ 999.33M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.75K
$ 11.75K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00034482
$ 0.00034482
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000568
$ 0.00000568
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

gugu (GUGU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

gugu (GUGU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GUGU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GUGU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GUGU tokenomiku, uzzini GUGU tokena reāllaika cenu!

GUGU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GUGU? Mūsu GUGU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.