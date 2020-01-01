Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Guardians Of The Spark (GOTS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Guardians Of The Spark (GOTS) informācija

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

https://playgots.xyz/

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 2.07M
$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M
Kopējais apjoms:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 66.00M
$ 66.00M$ 66.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 3.77M
$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M
Visu laiku augstākā cena: $ 0.52214
$ 0.52214
$ 0.52214$ 0.52214
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0310688
$ 0.0310688$ 0.0310688
Pašreizējā cena:
$ 0.03140564
$ 0.03140564$ 0.03140564

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GOTS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GOTS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GOTS tokenomiku, uzzini GOTS tokena reāllaika cenu!

GOTS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GOTS? Mūsu GOTS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.