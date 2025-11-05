BiržaDEX+
Reāllaika Guardian Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GUARDIAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GUARDIAN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Guardian Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GUARDIAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GUARDIAN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GUARDIAN

GUARDIAN Cenas informācija

Kas ir GUARDIAN

GUARDIAN Tehniskais dokuments

GUARDIAN Oficiālā tīmekļa vietne

GUARDIAN Tokenomika

GUARDIAN Cenas prognoze

Guardian Token logotips

Guardian Token Cena (GUARDIAN)

Nav sarakstā

1 GUARDIAN uz USD reāllaika cena:

$0.00048069
$0.00048069$0.00048069
-6.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Guardian Token (GUARDIAN) Tiešsaistes cenu diagramma
Guardian Token (GUARDIAN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-6.28%

-20.37%

-20.37%

Guardian Token (GUARDIAN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GUARDIAN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GUARDIAN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GUARDIAN ir mainījies par +0.84% pēdējā stundā, par -6.28% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.37% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Guardian Token (GUARDIAN) tirgus informācija

$ 284.09K
$ 284.09K$ 284.09K

--
----

$ 284.09K
$ 284.09K$ 284.09K

593.31M
593.31M 593.31M

593,308,389.030029
593,308,389.030029 593,308,389.030029

Pašreizējais Guardian Token tirgus maksimums ir $ 284.09K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GUARDIAN apjoms apgrozībā ir 593.31M ar kopējo apjomu 593308389.030029. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 284.09K.

Guardian Token (GUARDIAN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Guardian Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Guardian Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Guardian Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Guardian Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.28%
30 dienas$ 0-32.42%
60 dienas$ 0-30.90%
90 dienas$ 0--

Kas ir Guardian Token (GUARDIAN)?

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Guardian Token (GUARDIAN) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Guardian Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Guardian Token (GUARDIAN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Guardian Token (GUARDIAN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Guardian Token prognozes.

Apskati Guardian Token cenas prognozi!

GUARDIAN uz vietējām valūtām

Guardian Token (GUARDIAN) tokenomika

Guardian Token (GUARDIAN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GUARDIAN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Guardian Token (GUARDIAN)

Kāda ir Guardian Token (GUARDIAN) vērtība šodien?
Reāllaika GUARDIAN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GUARDIAN uz USD cena?
Pašreizējā GUARDIAN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Guardian Token tirgus maksimums?
GUARDIAN tirgus maksimums ir $ 284.09K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GUARDIAN apjoms apgrozībā?
GUARDIAN apjoms apgrozībā ir 593.31M USD.
Kāda bija GUARDIAN vēsturiski augstākā cena?
GUARDIAN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija GUARDIAN vēsturiski zemākā cena?
GUARDIAN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GUARDIAN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GUARDIAN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GUARDIAN šogad kāps augstāk?
GUARDIAN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GUARDIAN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Guardian Token (GUARDIAN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

