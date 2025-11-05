BiržaDEX+
Reāllaika Guardian Golden Ball cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GBT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GBT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GBT

GBT Cenas informācija

Kas ir GBT

GBT Oficiālā tīmekļa vietne

GBT Tokenomika

GBT Cenas prognoze

Guardian Golden Ball logotips

Guardian Golden Ball Cena (GBT)

Nav sarakstā

1 GBT uz USD reāllaika cena:

--
----
-26.90%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Guardian Golden Ball (GBT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:02:00 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01423353
$ 0.01423353$ 0.01423353

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-26.95%

-27.16%

-27.16%

Guardian Golden Ball (GBT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GBT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GBT visu laiku augstākā cena ir $ 0.01423353, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GBT ir mainījies par +0.05% pēdējā stundā, par -26.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.16% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Guardian Golden Ball (GBT) tirgus informācija

$ 14.07K
$ 14.07K$ 14.07K

--
----

$ 70.34K
$ 70.34K$ 70.34K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Guardian Golden Ball tirgus maksimums ir $ 14.07K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GBT apjoms apgrozībā ir 200.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 70.34K.

Guardian Golden Ball (GBT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Guardian Golden Ball uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Guardian Golden Ball uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Guardian Golden Ball uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Guardian Golden Ball uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-26.95%
30 dienas$ 0-72.07%
60 dienas$ 0-94.51%
90 dienas$ 0--

Kas ir Guardian Golden Ball (GBT)?

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Guardian Golden Ball (GBT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Guardian Golden Ball cenas prognoze (USD)

Kāda būs Guardian Golden Ball (GBT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Guardian Golden Ball (GBT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Guardian Golden Ball prognozes.

Apskati Guardian Golden Ball cenas prognozi!

GBT uz vietējām valūtām

Guardian Golden Ball (GBT) tokenomika

Guardian Golden Ball (GBT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GBT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Guardian Golden Ball (GBT)

Kāda ir Guardian Golden Ball (GBT) vērtība šodien?
Reāllaika GBT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GBT uz USD cena?
Pašreizējā GBT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Guardian Golden Ball tirgus maksimums?
GBT tirgus maksimums ir $ 14.07K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GBT apjoms apgrozībā?
GBT apjoms apgrozībā ir 200.00M USD.
Kāda bija GBT vēsturiski augstākā cena?
GBT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01423353 USD apmērā.
Kāda bija GBT vēsturiski zemākā cena?
GBT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GBT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GBT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GBT šogad kāps augstāk?
GBT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GBT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:02:00 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

