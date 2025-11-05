BiržaDEX+
Reāllaika GUANO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GUANO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GUANO cenas tendenci MEXC.Reāllaika GUANO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GUANO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GUANO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GUANO

GUANO Cenas informācija

Kas ir GUANO

GUANO Oficiālā tīmekļa vietne

GUANO Tokenomika

GUANO Cenas prognoze

GUANO logotips

GUANO Cena (GUANO)

Nav sarakstā

1 GUANO uz USD reāllaika cena:

$0.00014841
$0.00014841$0.00014841
-10.30%1D
mexc
USD
GUANO (GUANO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:01:50 (UTC+8)

GUANO (GUANO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103775
$ 0.00103775$ 0.00103775

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-10.30%

-14.58%

-14.58%

GUANO (GUANO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GUANO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GUANO visu laiku augstākā cena ir $ 0.00103775, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GUANO ir mainījies par +0.16% pēdējā stundā, par -10.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GUANO (GUANO) tirgus informācija

$ 105.14K
$ 105.14K$ 105.14K

--
----

$ 125.22K
$ 125.22K$ 125.22K

710.34M
710.34M 710.34M

845,963,520.835489
845,963,520.835489 845,963,520.835489

Pašreizējais GUANO tirgus maksimums ir $ 105.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GUANO apjoms apgrozībā ir 710.34M ar kopējo apjomu 845963520.835489. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 125.22K.

GUANO (GUANO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GUANO uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GUANO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GUANO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GUANO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.30%
30 dienas$ 0-28.41%
60 dienas$ 0-37.32%
90 dienas$ 0--

Kas ir GUANO (GUANO)?

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GUANO (GUANO) resurss

Oficiālā interneta vietne

GUANO cenas prognoze (USD)

Kāda būs GUANO (GUANO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GUANO (GUANO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GUANO prognozes.

Apskati GUANO cenas prognozi!

GUANO uz vietējām valūtām

GUANO (GUANO) tokenomika

GUANO (GUANO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GUANO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GUANO (GUANO)

Kāda ir GUANO (GUANO) vērtība šodien?
Reāllaika GUANO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GUANO uz USD cena?
Pašreizējā GUANO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GUANO tirgus maksimums?
GUANO tirgus maksimums ir $ 105.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GUANO apjoms apgrozībā?
GUANO apjoms apgrozībā ir 710.34M USD.
Kāda bija GUANO vēsturiski augstākā cena?
GUANO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00103775 USD apmērā.
Kāda bija GUANO vēsturiski zemākā cena?
GUANO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GUANO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GUANO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GUANO šogad kāps augstāk?
GUANO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GUANO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

