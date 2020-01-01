Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Guanciale by Virtuals (GUAN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Guanciale by Virtuals (GUAN) informācija

Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination.

Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.

https://guanciale.ai

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 98.46K
$ 98.46K
Kopējais apjoms:
$ 989.36M
$ 989.36M
Apjoms apgrozībā:
$ 989.36M
$ 989.36M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 98.46K
$ 98.46K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01775661
$ 0.01775661
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GUAN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GUAN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GUAN tokenomiku, uzzini GUAN tokena reāllaika cenu!

GUAN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GUAN? Mūsu GUAN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.