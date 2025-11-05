BiržaDEX+
Reāllaika GT3 Finance cena šodien ir 0.00535024 USD. Seko līdzi reāllaika GT3 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GT3 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GT3

GT3 Cenas informācija

Kas ir GT3

GT3 Tehniskais dokuments

GT3 Oficiālā tīmekļa vietne

GT3 Tokenomika

GT3 Cenas prognoze

GT3 Finance logotips

GT3 Finance Cena (GT3)

Nav sarakstā

1 GT3 uz USD reāllaika cena:

$0.00535028
$0.00535028
-1.00%1D
mexc
USD
GT3 Finance (GT3) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:01:43 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00534747
$ 0.00534747
24h zemākā
$ 0.00567682
$ 0.00567682
24h augstākā

$ 0.00534747
$ 0.00534747

$ 0.00567682
$ 0.00567682

$ 0.00811755
$ 0.00811755

$ 0.00534747
$ 0.00534747

-0.01%

-1.01%

-10.76%

-10.76%

GT3 Finance (GT3) reāllaika cena ir $0.00535024. Pēdējo 24 stundu laikā GT3 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00534747 līdz augstākajai $ 0.00567682, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GT3 visu laiku augstākā cena ir $ 0.00811755, savukārt zemākā - $ 0.00534747.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GT3 ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par -1.01% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GT3 Finance (GT3) tirgus informācija

$ 844.48K
$ 844.48K

--
--

$ 844.48K
$ 844.48K

157.85M
157.85M

157,852,627.7817858
157,852,627.7817858

Pašreizējais GT3 Finance tirgus maksimums ir $ 844.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GT3 apjoms apgrozībā ir 157.85M ar kopējo apjomu 157852627.7817858. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 844.48K.

GT3 Finance (GT3) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GT3 Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GT3 Finance uz USD bija $ -0.0010938635.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GT3 Finance uz USD bija $ -0.0014080643.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GT3 Finance uz USD bija $ -0.001418527586732939.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.01%
30 dienas$ -0.0010938635-20.44%
60 dienas$ -0.0014080643-26.31%
90 dienas$ -0.001418527586732939-20.95%

Kas ir GT3 Finance (GT3)?

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GT3 Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs GT3 Finance (GT3) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GT3 Finance (GT3) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GT3 Finance prognozes.

Apskati GT3 Finance cenas prognozi!

GT3 uz vietējām valūtām

GT3 Finance (GT3) tokenomika

GT3 Finance (GT3) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GT3 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GT3 Finance (GT3)

Kāda ir GT3 Finance (GT3) vērtība šodien?
Reāllaika GT3 cena USD ir 0.00535024 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GT3 uz USD cena?
Pašreizējā GT3 uz USD cena ir $ 0.00535024. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GT3 Finance tirgus maksimums?
GT3 tirgus maksimums ir $ 844.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GT3 apjoms apgrozībā?
GT3 apjoms apgrozībā ir 157.85M USD.
Kāda bija GT3 vēsturiski augstākā cena?
GT3 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00811755 USD apmērā.
Kāda bija GT3 vēsturiski zemākā cena?
GT3 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00534747 USD.
Kāds ir GT3 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GT3 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GT3 šogad kāps augstāk?
GT3 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GT3 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:01:43 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,703.64

$3,287.81

$155.13

$1.0000

$2.2090

$101,703.64

$3,287.81

$155.13

$2.2090

$0.16238

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6391

$0.29000

$0.0000000000000000000000000347

$0.000000000157

$0.0000621

