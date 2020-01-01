Grok Bank (GROKBANK) tokenomika
In the dynamic world of cryptocurrency, Grok Bank Token stands out as a beacon of creativity, backed by a team of industry experts with an unwavering commitment to innovation and community empowerment. This whitepaper aims to unveil the intricacies of Grok Bank, shedding light on its tokenomics, rewards system, and the plethora of features set to distinguish it from the crowd.Grok Bank introduces an enticing 2% USDT reward mechanism, ensuring that all holders receive a continuous stream of passive income. This innovative approach not only encourages long-term investment but also enhances the overall value proposition for Grok Bank Token holders.
Grok Bank (GROKBANK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Grok Bank (GROKBANK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Grok Bank (GROKBANK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Grok Bank (GROKBANK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GROKBANK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GROKBANK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.