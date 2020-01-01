Gremly ($GREMLY) tokenomika

Gremly ($GREMLY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Gremly ($GREMLY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Gremly ($GREMLY) informācija

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.

Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.

Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.gremly.vip/
Tehniskais dokuments:
https://gremly.gitbook.io/gremly-docs

Gremly ($GREMLY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Gremly ($GREMLY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 97.99K
$ 97.99K
Kopējais apjoms:
$ 408.52T
$ 408.52T
Apjoms apgrozībā:
$ 408.52T
$ 408.52T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 97.99K
$ 97.99K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Gremly ($GREMLY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Gremly ($GREMLY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $GREMLY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $GREMLY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $GREMLY tokenomiku, uzzini $GREMLY tokena reāllaika cenu!

$GREMLY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $GREMLY? Mūsu $GREMLY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.