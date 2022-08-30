GRELF (GRELF) tokenomika
What Is GRELF?
GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird.
What is the supply of GRELF?
GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered.
Who is the Founder of GRELF?
The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement.
Where Can I Buy GRELF?
GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges.
Lasi svarīgākos GRELF (GRELF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
GRELF (GRELF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
GRELF (GRELF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GRELF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GRELF tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GRELF tokenomiku, uzzini GRELF tokena reāllaika cenu!
GRELF cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GRELF? Mūsu GRELF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
