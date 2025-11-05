BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Green cena šodien ir 0.00031056 USD. Seko līdzi reāllaika GREEN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GREEN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Green cena šodien ir 0.00031056 USD. Seko līdzi reāllaika GREEN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GREEN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GREEN

GREEN Cenas informācija

Kas ir GREEN

GREEN Oficiālā tīmekļa vietne

GREEN Tokenomika

GREEN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Green logotips

Green Cena (GREEN)

Nav sarakstā

1 GREEN uz USD reāllaika cena:

$0.00031083
$0.00031083$0.00031083
-13.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Green (GREEN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:34:35 (UTC+8)

Green (GREEN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00029586
$ 0.00029586$ 0.00029586
24h zemākā
$ 0.0003953
$ 0.0003953$ 0.0003953
24h augstākā

$ 0.00029586
$ 0.00029586$ 0.00029586

$ 0.0003953
$ 0.0003953$ 0.0003953

$ 0.00065911
$ 0.00065911$ 0.00065911

$ 0.00005588
$ 0.00005588$ 0.00005588

+3.96%

-13.41%

+1.28%

+1.28%

Green (GREEN) reāllaika cena ir $0.00031056. Pēdējo 24 stundu laikā GREEN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00029586 līdz augstākajai $ 0.0003953, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GREEN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00065911, savukārt zemākā - $ 0.00005588.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GREEN ir mainījies par +3.96% pēdējā stundā, par -13.41% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.28% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Green (GREEN) tirgus informācija

$ 14.81M
$ 14.81M$ 14.81M

--
----

$ 14.81M
$ 14.81M$ 14.81M

47.64B
47.64B 47.64B

47,640,429,336.55176
47,640,429,336.55176 47,640,429,336.55176

Pašreizējais Green tirgus maksimums ir $ 14.81M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GREEN apjoms apgrozībā ir 47.64B ar kopējo apjomu 47640429336.55176. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.81M.

Green (GREEN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Green uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Green uz USD bija $ -0.0000267272.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Green uz USD bija $ +0.0000018250.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Green uz USD bija $ -0.00000418955712052627.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.41%
30 dienas$ -0.0000267272-8.60%
60 dienas$ +0.0000018250+0.59%
90 dienas$ -0.00000418955712052627-1.33%

Kas ir Green (GREEN)?

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Green (GREEN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Green cenas prognoze (USD)

Kāda būs Green (GREEN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Green (GREEN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Green prognozes.

Apskati Green cenas prognozi!

GREEN uz vietējām valūtām

Green (GREEN) tokenomika

Green (GREEN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GREEN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Green (GREEN)

Kāda ir Green (GREEN) vērtība šodien?
Reāllaika GREEN cena USD ir 0.00031056 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GREEN uz USD cena?
Pašreizējā GREEN uz USD cena ir $ 0.00031056. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Green tirgus maksimums?
GREEN tirgus maksimums ir $ 14.81M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GREEN apjoms apgrozībā?
GREEN apjoms apgrozībā ir 47.64B USD.
Kāda bija GREEN vēsturiski augstākā cena?
GREEN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00065911 USD apmērā.
Kāda bija GREEN vēsturiski zemākā cena?
GREEN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00005588 USD.
Kāds ir GREEN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GREEN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GREEN šogad kāps augstāk?
GREEN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GREEN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:34:35 (UTC+8)

Green (GREEN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,527.53
$101,527.53$101,527.53

-1.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,277.50
$3,277.50$3,277.50

-6.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.92
$154.92$154.92

-4.06%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2121
$2.2121$2.2121

-3.06%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,527.53
$101,527.53$101,527.53

-1.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,277.50
$3,277.50$3,277.50

-6.55%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2121
$2.2121$2.2121

-3.06%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.92
$154.92$154.92

-4.06%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16349
$0.16349$0.16349

-0.26%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.7780
$3.7780$3.7780

+2,418.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15600
$0.15600$0.15600

+916.94%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05339
$0.05339$0.05339

+51.33%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%