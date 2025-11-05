BiržaDEX+
Reāllaika GRDM cena šodien ir 0.01741862 USD. Seko līdzi reāllaika GRDM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GRDM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GRDM

GRDM Cenas informācija

Kas ir GRDM

GRDM Oficiālā tīmekļa vietne

GRDM Tokenomika

GRDM Cenas prognoze

1 GRDM uz USD reāllaika cena:

$0.01741862
$0.01741862$0.01741862
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
GRDM (GRDM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:34:28 (UTC+8)

GRDM (GRDM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02841479
$ 0.02841479$ 0.02841479

$ 0.01535586
$ 0.01535586$ 0.01535586

--

--

-0.86%

-0.86%

GRDM (GRDM) reāllaika cena ir $0.01741862. Pēdējo 24 stundu laikā GRDM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GRDM visu laiku augstākā cena ir $ 0.02841479, savukārt zemākā - $ 0.01535586.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GRDM ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -0.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GRDM (GRDM) tirgus informācija

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
----

$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M

400.00M
400.00M 400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais GRDM tirgus maksimums ir $ 6.97M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GRDM apjoms apgrozībā ir 400.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.42M.

GRDM (GRDM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GRDM uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GRDM uz USD bija $ -0.0036098121.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GRDM uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GRDM uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0036098121-20.72%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir GRDM (GRDM)?

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GRDM (GRDM) resurss

Oficiālā interneta vietne

GRDM cenas prognoze (USD)

Kāda būs GRDM (GRDM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GRDM (GRDM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GRDM prognozes.

Apskati GRDM cenas prognozi!

GRDM uz vietējām valūtām

GRDM (GRDM) tokenomika

GRDM (GRDM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GRDM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GRDM (GRDM)

Kāda ir GRDM (GRDM) vērtība šodien?
Reāllaika GRDM cena USD ir 0.01741862 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GRDM uz USD cena?
Pašreizējā GRDM uz USD cena ir $ 0.01741862. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GRDM tirgus maksimums?
GRDM tirgus maksimums ir $ 6.97M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GRDM apjoms apgrozībā?
GRDM apjoms apgrozībā ir 400.00M USD.
Kāda bija GRDM vēsturiski augstākā cena?
GRDM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02841479 USD apmērā.
Kāda bija GRDM vēsturiski zemākā cena?
GRDM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01535586 USD.
Kāds ir GRDM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GRDM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GRDM šogad kāps augstāk?
GRDM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GRDM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:34:28 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

