BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Grand Gangsta City cena šodien ir 0.00173701 USD. Seko līdzi reāllaika $GGC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $GGC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Grand Gangsta City cena šodien ir 0.00173701 USD. Seko līdzi reāllaika $GGC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $GGC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par $GGC

$GGC Cenas informācija

Kas ir $GGC

$GGC Oficiālā tīmekļa vietne

$GGC Tokenomika

$GGC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Grand Gangsta City logotips

Grand Gangsta City Cena ($GGC)

Nav sarakstā

1 $GGC uz USD reāllaika cena:

$0.00173701
$0.00173701$0.00173701
-4.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Grand Gangsta City ($GGC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:34:21 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908
24h zemākā
$ 0.00185956
$ 0.00185956$ 0.00185956
24h augstākā

$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908

$ 0.00185956
$ 0.00185956$ 0.00185956

$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433

$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908

+2.24%

-4.17%

-20.06%

-20.06%

Grand Gangsta City ($GGC) reāllaika cena ir $0.00173701. Pēdējo 24 stundu laikā $GGC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00165908 līdz augstākajai $ 0.00185956, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $GGC visu laiku augstākā cena ir $ 0.01587433, savukārt zemākā - $ 0.00165908.

Īstermiņa veiktspējas ziņā $GGC ir mainījies par +2.24% pēdējā stundā, par -4.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Grand Gangsta City ($GGC) tirgus informācija

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
----

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Grand Gangsta City tirgus maksimums ir $ 1.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $GGC apjoms apgrozībā ir 918.25M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.74M.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Grand Gangsta City uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Grand Gangsta City uz USD bija $ -0.0007719242.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Grand Gangsta City uz USD bija $ -0.0008531899.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Grand Gangsta City uz USD bija $ -0.00740035936991829.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.17%
30 dienas$ -0.0007719242-44.43%
60 dienas$ -0.0008531899-49.11%
90 dienas$ -0.00740035936991829-80.99%

Kas ir Grand Gangsta City ($GGC)?

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Grand Gangsta City ($GGC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Grand Gangsta City cenas prognoze (USD)

Kāda būs Grand Gangsta City ($GGC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Grand Gangsta City ($GGC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Grand Gangsta City prognozes.

Apskati Grand Gangsta City cenas prognozi!

$GGC uz vietējām valūtām

Grand Gangsta City ($GGC) tokenomika

Grand Gangsta City ($GGC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $GGC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Grand Gangsta City ($GGC)

Kāda ir Grand Gangsta City ($GGC) vērtība šodien?
Reāllaika $GGC cena USD ir 0.00173701 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā $GGC uz USD cena?
Pašreizējā $GGC uz USD cena ir $ 0.00173701. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Grand Gangsta City tirgus maksimums?
$GGC tirgus maksimums ir $ 1.60M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir $GGC apjoms apgrozībā?
$GGC apjoms apgrozībā ir 918.25M USD.
Kāda bija $GGC vēsturiski augstākā cena?
$GGC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01587433 USD apmērā.
Kāda bija $GGC vēsturiski zemākā cena?
$GGC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00165908 USD.
Kāds ir $GGC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu $GGC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai $GGC šogad kāps augstāk?
$GGC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati $GGC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:34:21 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,426.13
$101,426.13$101,426.13

-1.70%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,272.35
$3,272.35$3,272.35

-6.69%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.71
$154.71$154.71

-4.19%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2068
$2.2068$2.2068

-3.29%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,426.13
$101,426.13$101,426.13

-1.70%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,272.35
$3,272.35$3,272.35

-6.69%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2068
$2.2068$2.2068

-3.29%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.71
$154.71$154.71

-4.19%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16349
$0.16349$0.16349

-0.26%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.7283
$3.7283$3.7283

+2,385.53%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15100
$0.15100$0.15100

+884.35%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05421
$0.05421$0.05421

+53.65%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%