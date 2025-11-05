Grand Gangsta City Cena ($GGC)
+2.24%
-4.17%
-20.06%
-20.06%
Grand Gangsta City ($GGC) reāllaika cena ir $0.00173701. Pēdējo 24 stundu laikā $GGC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00165908 līdz augstākajai $ 0.00185956, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $GGC visu laiku augstākā cena ir $ 0.01587433, savukārt zemākā - $ 0.00165908.
Īstermiņa veiktspējas ziņā $GGC ir mainījies par +2.24% pēdējā stundā, par -4.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Grand Gangsta City tirgus maksimums ir $ 1.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $GGC apjoms apgrozībā ir 918.25M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.74M.
Šodien cenas izmaiņas Grand Gangsta City uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Grand Gangsta City uz USD bija $ -0.0007719242.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Grand Gangsta City uz USD bija $ -0.0008531899.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Grand Gangsta City uz USD bija $ -0.00740035936991829.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-4.17%
|30 dienas
|$ -0.0007719242
|-44.43%
|60 dienas
|$ -0.0008531899
|-49.11%
|90 dienas
|$ -0.00740035936991829
|-80.99%
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
