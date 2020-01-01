Gradient Protocol (GDT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Gradient Protocol (GDT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Gradient Protocol (GDT) informācija

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions.

Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gradientprotocol.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.gradientprotocol.io/

Gradient Protocol (GDT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Gradient Protocol (GDT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 452.80K
$ 452.80K
Kopējais apjoms:
$ 14.00M
$ 14.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 14.00M
$ 14.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 452.80K
$ 452.80K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.211684
$ 0.211684
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00705064
$ 0.00705064
Pašreizējā cena:
$ 0.03234256
$ 0.03234256

Gradient Protocol (GDT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Gradient Protocol (GDT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GDT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GDT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GDT tokenomiku, uzzini GDT tokena reāllaika cenu!

GDT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GDT? Mūsu GDT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.