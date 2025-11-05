GPUAI Cena (GPUAI)
-0.43%
+10.56%
-1.68%
-1.68%
GPUAI (GPUAI) reāllaika cena ir $0.00694372. Pēdējo 24 stundu laikā GPUAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00619748 līdz augstākajai $ 0.00754826, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GPUAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.6198, savukārt zemākā - $ 0.00437792.
Īstermiņa veiktspējas ziņā GPUAI ir mainījies par -0.43% pēdējā stundā, par +10.56% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais GPUAI tirgus maksimums ir $ 427.04K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GPUAI apjoms apgrozībā ir 61.50M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 694.37K.
Šodien cenas izmaiņas GPUAI uz USD bija $ +0.00066328.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GPUAI uz USD bija $ -0.0021799142.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GPUAI uz USD bija $ -0.0009260082.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GPUAI uz USD bija $ +0.000096681987152643.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ +0.00066328
|+10.56%
|30 dienas
|$ -0.0021799142
|-31.39%
|60 dienas
|$ -0.0009260082
|-13.33%
|90 dienas
|$ +0.000096681987152643
|+1.41%
GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.
The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.
The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.
GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
