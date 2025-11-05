BiržaDEX+
Reāllaika GPUAI cena šodien ir 0.00694372 USD. Seko līdzi reāllaika GPUAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GPUAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GPUAI

GPUAI Cenas informācija

Kas ir GPUAI

GPUAI Oficiālā tīmekļa vietne

GPUAI Tokenomika

GPUAI Cenas prognoze

GPUAI Cena (GPUAI)

Nav sarakstā

1 GPUAI uz USD reāllaika cena:

$0.00694372
$0.00694372
+10.50%1D
USD
GPUAI (GPUAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:00:49 (UTC+8)

GPUAI (GPUAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00619748
$ 0.00619748
24h zemākā
$ 0.00754826
$ 0.00754826
24h augstākā

$ 0.00619748
$ 0.00619748

$ 0.00754826
$ 0.00754826

$ 0.6198
$ 0.6198

$ 0.00437792
$ 0.00437792

-0.43%

+10.56%

-1.68%

-1.68%

GPUAI (GPUAI) reāllaika cena ir $0.00694372. Pēdējo 24 stundu laikā GPUAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00619748 līdz augstākajai $ 0.00754826, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GPUAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.6198, savukārt zemākā - $ 0.00437792.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GPUAI ir mainījies par -0.43% pēdējā stundā, par +10.56% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GPUAI (GPUAI) tirgus informācija

$ 427.04K
$ 427.04K

--
--

$ 694.37K
$ 694.37K

61.50M
61.50M

100,000,000.0
100,000,000.0

Pašreizējais GPUAI tirgus maksimums ir $ 427.04K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GPUAI apjoms apgrozībā ir 61.50M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 694.37K.

GPUAI (GPUAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GPUAI uz USD bija $ +0.00066328.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GPUAI uz USD bija $ -0.0021799142.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GPUAI uz USD bija $ -0.0009260082.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GPUAI uz USD bija $ +0.000096681987152643.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00066328+10.56%
30 dienas$ -0.0021799142-31.39%
60 dienas$ -0.0009260082-13.33%
90 dienas$ +0.000096681987152643+1.41%

Kas ir GPUAI (GPUAI)?

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GPUAI (GPUAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

GPUAI cenas prognoze (USD)

Kāda būs GPUAI (GPUAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GPUAI (GPUAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GPUAI prognozes.

Apskati GPUAI cenas prognozi!

GPUAI uz vietējām valūtām

GPUAI (GPUAI) tokenomika

GPUAI (GPUAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GPUAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GPUAI (GPUAI)

Kāda ir GPUAI (GPUAI) vērtība šodien?
Reāllaika GPUAI cena USD ir 0.00694372 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GPUAI uz USD cena?
Pašreizējā GPUAI uz USD cena ir $ 0.00694372. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GPUAI tirgus maksimums?
GPUAI tirgus maksimums ir $ 427.04K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GPUAI apjoms apgrozībā?
GPUAI apjoms apgrozībā ir 61.50M USD.
Kāda bija GPUAI vēsturiski augstākā cena?
GPUAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.6198 USD apmērā.
Kāda bija GPUAI vēsturiski zemākā cena?
GPUAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00437792 USD.
Kāds ir GPUAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GPUAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GPUAI šogad kāps augstāk?
GPUAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GPUAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:00:49 (UTC+8)

GPUAI (GPUAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,427.63

$3,280.35

$154.72

$0.9999

$2.2046

$101,427.63

$3,280.35

$154.72

$2.2046

$0.16207

