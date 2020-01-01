GovWorld (GOV) tokenomika
GovWorld (GOV) informācija
GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.
GovWorld (GOV) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos GovWorld (GOV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
GovWorld (GOV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
GovWorld (GOV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GOV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GOV tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GOV tokenomiku, uzzini GOV tokena reāllaika cenu!
GOV cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GOV? Mūsu GOV cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.