$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.
GOOSEAI (GOOSE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
GOOSEAI (GOOSE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GOOSE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GOOSE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GOOSE tokenomiku, uzzini GOOSE tokena reāllaika cenu!
GOOSE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GOOSE? Mūsu GOOSE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.