BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Gooey Guys cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GOOEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOOEY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Gooey Guys cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GOOEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOOEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GOOEY

GOOEY Cenas informācija

Kas ir GOOEY

GOOEY Oficiālā tīmekļa vietne

GOOEY Tokenomika

GOOEY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Gooey Guys logotips

Gooey Guys Cena (GOOEY)

Nav sarakstā

1 GOOEY uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Gooey Guys (GOOEY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:03:15 (UTC+8)

Gooey Guys (GOOEY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.18%

-8.18%

Gooey Guys (GOOEY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GOOEY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOOEY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOOEY ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -8.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Gooey Guys (GOOEY) tirgus informācija

$ 5.15K
$ 5.15K$ 5.15K

--
----

$ 5.15K
$ 5.15K$ 5.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Gooey Guys tirgus maksimums ir $ 5.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GOOEY apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.15K.

Gooey Guys (GOOEY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Gooey Guys uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Gooey Guys uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Gooey Guys uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Gooey Guys uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-21.56%
60 dienas$ 0-13.32%
90 dienas$ 0--

Kas ir Gooey Guys (GOOEY)?

GOOEY is a social layer and community memecoin built on the Base ecosystem. It serves as a utility token with deep integrations across various applications and protocols within the Web3 ecosystem. The token's utility is rooted in its strong community and thriving ecosystem of integrations, making it a true community coin for Web3.

GOOEY design enables seamless interactions across a wide range of applications, fostering a sense of community and cooperation among its users. The token's integrations allow users to access various services and features, further enhancing its value and usability.

As a community-driven token, GOOEY success relies on the active participation and engagement of its users. The token's strong community and ecosystem of integrations create a robust foundation for its growth and adoption within the Web3 space.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Gooey Guys (GOOEY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Gooey Guys cenas prognoze (USD)

Kāda būs Gooey Guys (GOOEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Gooey Guys (GOOEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Gooey Guys prognozes.

Apskati Gooey Guys cenas prognozi!

GOOEY uz vietējām valūtām

Gooey Guys (GOOEY) tokenomika

Gooey Guys (GOOEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOOEY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Gooey Guys (GOOEY)

Kāda ir Gooey Guys (GOOEY) vērtība šodien?
Reāllaika GOOEY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOOEY uz USD cena?
Pašreizējā GOOEY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Gooey Guys tirgus maksimums?
GOOEY tirgus maksimums ir $ 5.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOOEY apjoms apgrozībā?
GOOEY apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija GOOEY vēsturiski augstākā cena?
GOOEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija GOOEY vēsturiski zemākā cena?
GOOEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GOOEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOOEY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GOOEY šogad kāps augstāk?
GOOEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOOEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:03:15 (UTC+8)

Gooey Guys (GOOEY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,208.59
$102,208.59$102,208.59

-0.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,341.71
$3,341.71$3,341.71

-4.71%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.33
$157.33$157.33

-2.56%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2506
$2.2506$2.2506

-1.38%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,208.59
$102,208.59$102,208.59

-0.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,341.71
$3,341.71$3,341.71

-4.71%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.33
$157.33$157.33

-2.56%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2506
$2.2506$2.2506

-1.38%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16490
$0.16490$0.16490

+0.59%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.33060
$0.33060$0.33060

+2,055.14%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.8140
$1.8140$1.8140

+1,109.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034446
$0.0000000034446$0.0000000034446

+146.00%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000200
$0.000000000200$0.000000000200

+132.55%