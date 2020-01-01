Goodle ($GOODLE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Goodle ($GOODLE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Goodle ($GOODLE) informācija

🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose:

-vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch

  • Accelerates meme inspired liquidity for creators
  • Community-centric approach to DeFi and entertainment
  • Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth

Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem.

🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment:

-Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi

  • Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community
  • Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack)
  • Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers

Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://gogoodle.com/

Goodle ($GOODLE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Goodle ($GOODLE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 15.66K
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 78.27B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Goodle ($GOODLE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Goodle ($GOODLE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $GOODLE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $GOODLE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $GOODLE tokenomiku, uzzini $GOODLE tokena reāllaika cenu!

$GOODLE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $GOODLE? Mūsu $GOODLE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

