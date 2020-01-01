Good Boy (BOY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Good Boy (BOY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Good Boy (BOY) informācija

Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.goodboysol.net/
Tehniskais dokuments:
https://www.goodboysolana.com/

Good Boy (BOY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Good Boy (BOY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 42.44K
Kopējais apjoms:
$ 845.86M
Apjoms apgrozībā:
$ 845.86M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 42.44K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01083526
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Good Boy (BOY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Good Boy (BOY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BOY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BOY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BOY tokenomiku, uzzini BOY tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.