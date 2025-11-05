Goldn Cena (GOLDN)
Goldn (GOLDN) reāllaika cena ir $0.00072179. Pēdējo 24 stundu laikā GOLDN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00069568 līdz augstākajai $ 0.00087766, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOLDN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00218317, savukārt zemākā - $ 0.00069568.
Īstermiņa veiktspējas ziņā GOLDN ir mainījies par +1.91% pēdējā stundā, par -14.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Goldn tirgus maksimums ir $ 9.94M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GOLDN apjoms apgrozībā ir 14.00B ar kopējo apjomu 14000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.94M.
Šodien cenas izmaiņas Goldn uz USD bija $ -0.000123741832679441.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Goldn uz USD bija $ -0.0003020946.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Goldn uz USD bija $ -0.0003271202.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Goldn uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.000123741832679441
|-14.63%
|30 dienas
|$ -0.0003020946
|-41.85%
|60 dienas
|$ -0.0003271202
|-45.32%
|90 dienas
|$ 0
|--
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
