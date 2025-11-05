BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Golddigger cena šodien ir 0.00031119 USD. Seko līdzi reāllaika GDIG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GDIG cenas tendenci MEXC.Reāllaika Golddigger cena šodien ir 0.00031119 USD. Seko līdzi reāllaika GDIG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GDIG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GDIG

GDIG Cenas informācija

Kas ir GDIG

GDIG Oficiālā tīmekļa vietne

GDIG Tokenomika

GDIG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Golddigger logotips

Golddigger Cena (GDIG)

Nav sarakstā

1 GDIG uz USD reāllaika cena:

$0.00031119
$0.00031119$0.00031119
-0.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Golddigger (GDIG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:59:53 (UTC+8)

Golddigger (GDIG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00028173
$ 0.00028173$ 0.00028173
24h zemākā
$ 0.00032786
$ 0.00032786$ 0.00032786
24h augstākā

$ 0.00028173
$ 0.00028173$ 0.00028173

$ 0.00032786
$ 0.00032786$ 0.00032786

$ 0.00135633
$ 0.00135633$ 0.00135633

$ 0.00028173
$ 0.00028173$ 0.00028173

+5.52%

-0.80%

-28.77%

-28.77%

Golddigger (GDIG) reāllaika cena ir $0.00031119. Pēdējo 24 stundu laikā GDIG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00028173 līdz augstākajai $ 0.00032786, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GDIG visu laiku augstākā cena ir $ 0.00135633, savukārt zemākā - $ 0.00028173.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GDIG ir mainījies par +5.52% pēdējā stundā, par -0.80% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Golddigger (GDIG) tirgus informācija

$ 309.24K
$ 309.24K$ 309.24K

--
----

$ 309.24K
$ 309.24K$ 309.24K

993.72M
993.72M 993.72M

993,724,005.992372
993,724,005.992372 993,724,005.992372

Pašreizējais Golddigger tirgus maksimums ir $ 309.24K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GDIG apjoms apgrozībā ir 993.72M ar kopējo apjomu 993724005.992372. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 309.24K.

Golddigger (GDIG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Golddigger uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Golddigger uz USD bija $ -0.0001892370.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Golddigger uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Golddigger uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.80%
30 dienas$ -0.0001892370-60.81%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Golddigger (GDIG)?

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Golddigger (GDIG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Golddigger cenas prognoze (USD)

Kāda būs Golddigger (GDIG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Golddigger (GDIG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Golddigger prognozes.

Apskati Golddigger cenas prognozi!

GDIG uz vietējām valūtām

Golddigger (GDIG) tokenomika

Golddigger (GDIG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GDIG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Golddigger (GDIG)

Kāda ir Golddigger (GDIG) vērtība šodien?
Reāllaika GDIG cena USD ir 0.00031119 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GDIG uz USD cena?
Pašreizējā GDIG uz USD cena ir $ 0.00031119. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Golddigger tirgus maksimums?
GDIG tirgus maksimums ir $ 309.24K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GDIG apjoms apgrozībā?
GDIG apjoms apgrozībā ir 993.72M USD.
Kāda bija GDIG vēsturiski augstākā cena?
GDIG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00135633 USD apmērā.
Kāda bija GDIG vēsturiski zemākā cena?
GDIG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00028173 USD.
Kāds ir GDIG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GDIG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GDIG šogad kāps augstāk?
GDIG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GDIG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:59:53 (UTC+8)

Golddigger (GDIG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,500.00
$101,500.00$101,500.00

-1.62%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,288.93
$3,288.93$3,288.93

-6.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.14
$155.14$155.14

-3.92%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2063
$2.2063$2.2063

-3.32%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,500.00
$101,500.00$101,500.00

-1.62%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,288.93
$3,288.93$3,288.93

-6.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.14
$155.14$155.14

-3.92%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2063
$2.2063$2.2063

-3.32%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16233
$0.16233$0.16233

-0.97%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5982
$2.5982$2.5982

+1,632.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.24001
$0.24001$0.24001

+1,464.60%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000156
$0.000000000156$0.000000000156

+81.39%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%