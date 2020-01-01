Gold DAO (GOLDAO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Gold DAO (GOLDAO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Gold DAO (GOLDAO) informācija

Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.

Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers.

Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link.

Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.gold-dao.org/
Tehniskais dokuments:
https://gold-dao.gitbook.io/gold-dao-whitepaper

Gold DAO (GOLDAO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Gold DAO (GOLDAO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 16.31M
$ 16.31M$ 16.31M
Kopējais apjoms:
$ 991.26M
$ 991.26M$ 991.26M
Apjoms apgrozībā:
$ 735.94M
$ 735.94M$ 735.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 21.97M
$ 21.97M$ 21.97M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.087434
$ 0.087434$ 0.087434
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01322844
$ 0.01322844$ 0.01322844
Pašreizējā cena:
$ 0.02216036
$ 0.02216036$ 0.02216036

Gold DAO (GOLDAO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Gold DAO (GOLDAO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GOLDAO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GOLDAO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GOLDAO tokenomiku, uzzini GOLDAO tokena reāllaika cenu!

GOLDAO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GOLDAO? Mūsu GOLDAO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.