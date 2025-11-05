BiržaDEX+
Reāllaika God The Dog cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GOD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GOD

GOD Cenas informācija

Kas ir GOD

GOD Oficiālā tīmekļa vietne

GOD Tokenomika

GOD Cenas prognoze

God The Dog logotips

God The Dog Cena (GOD)

Nav sarakstā

1 GOD uz USD reāllaika cena:

$0.00053338
$0.00053338$0.00053338
-9.30%1D
mexc
USD
God The Dog (GOD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:33:36 (UTC+8)

God The Dog (GOD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00932323
$ 0.00932323$ 0.00932323

$ 0
$ 0$ 0

+3.36%

-9.38%

-29.02%

-29.02%

God The Dog (GOD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GOD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOD visu laiku augstākā cena ir $ 0.00932323, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOD ir mainījies par +3.36% pēdējā stundā, par -9.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

God The Dog (GOD) tirgus informācija

$ 528.75K
$ 528.75K$ 528.75K

--
----

$ 528.75K
$ 528.75K$ 528.75K

991.33M
991.33M 991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Pašreizējais God The Dog tirgus maksimums ir $ 528.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GOD apjoms apgrozībā ir 991.33M ar kopējo apjomu 991326303.3210633. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 528.75K.

God The Dog (GOD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas God The Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas God The Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas God The Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas God The Dog uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.38%
30 dienas$ 0-81.35%
60 dienas$ 0-87.77%
90 dienas$ 0--

Kas ir God The Dog (GOD)?

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

God The Dog (GOD) resurss

Oficiālā interneta vietne

God The Dog cenas prognoze (USD)

Kāda būs God The Dog (GOD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu God The Dog (GOD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa God The Dog prognozes.

Apskati God The Dog cenas prognozi!

GOD uz vietējām valūtām

God The Dog (GOD) tokenomika

God The Dog (GOD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par God The Dog (GOD)

Kāda ir God The Dog (GOD) vērtība šodien?
Reāllaika GOD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOD uz USD cena?
Pašreizējā GOD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir God The Dog tirgus maksimums?
GOD tirgus maksimums ir $ 528.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOD apjoms apgrozībā?
GOD apjoms apgrozībā ir 991.33M USD.
Kāda bija GOD vēsturiski augstākā cena?
GOD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00932323 USD apmērā.
Kāda bija GOD vēsturiski zemākā cena?
GOD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GOD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GOD šogad kāps augstāk?
GOD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:33:36 (UTC+8)

God The Dog (GOD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

