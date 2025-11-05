BiržaDEX+
Reāllaika Go Rest Offline cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GROF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GROF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GROF

GROF Cenas informācija

Kas ir GROF

GROF Tehniskais dokuments

GROF Oficiālā tīmekļa vietne

GROF Tokenomika

GROF Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Go Rest Offline logotips

Go Rest Offline Cena (GROF)

Nav sarakstā

1 GROF uz USD reāllaika cena:

$0.00012776
$0.00012776
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Go Rest Offline (GROF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:59:33 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0059774
$ 0.0059774

$ 0
$ 0

--

--

-17.61%

-17.61%

Go Rest Offline (GROF) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GROF tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GROF visu laiku augstākā cena ir $ 0.0059774, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GROF ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -17.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Go Rest Offline (GROF) tirgus informācija

$ 95.51K
$ 95.51K

--
--

$ 127.76K
$ 127.76K

747.53M
747.53M

999,974,194.172062
999,974,194.172062

Pašreizējais Go Rest Offline tirgus maksimums ir $ 95.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GROF apjoms apgrozībā ir 747.53M ar kopējo apjomu 999974194.172062. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 127.76K.

Go Rest Offline (GROF) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Go Rest Offline uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Go Rest Offline uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Go Rest Offline uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Go Rest Offline uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-59.89%
60 dienas$ 0-86.23%
90 dienas$ 0--

Kas ir Go Rest Offline (GROF)?

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Go Rest Offline cenas prognoze (USD)

Kāda būs Go Rest Offline (GROF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Go Rest Offline (GROF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Go Rest Offline prognozes.

Apskati Go Rest Offline cenas prognozi!

GROF uz vietējām valūtām

Go Rest Offline (GROF) tokenomika

Go Rest Offline (GROF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GROF tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Go Rest Offline (GROF)

Kāda ir Go Rest Offline (GROF) vērtība šodien?
Reāllaika GROF cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GROF uz USD cena?
Pašreizējā GROF uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Go Rest Offline tirgus maksimums?
GROF tirgus maksimums ir $ 95.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GROF apjoms apgrozībā?
GROF apjoms apgrozībā ir 747.53M USD.
Kāda bija GROF vēsturiski augstākā cena?
GROF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0059774 USD apmērā.
Kāda bija GROF vēsturiski zemākā cena?
GROF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GROF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GROF tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GROF šogad kāps augstāk?
GROF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GROF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:59:33 (UTC+8)

Atruna

$101,526.92

$3,290.13

$155.16

$1.0000

$2.2060

$101,526.92

$3,290.13

$155.16

$2.2060

$0.16233

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6376

$0.24000

$0.0000000000000000000000000330

$0.000000000155

$0.0000621

