What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens.
When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting.
What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST
Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.
Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
GMT (GMT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos GMT (GMT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
GMT (GMT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
GMT (GMT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GMT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GMT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GMT tokenomiku, uzzini GMT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.