Glorp (GLORP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Glorp (GLORP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Glorp (GLORP) informācija

Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://glorpcat.lol

Glorp (GLORP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Glorp (GLORP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 835.09K
$ 835.09K
Kopējais apjoms:
$ 994.76M
$ 994.76M
Apjoms apgrozībā:
$ 994.76M
$ 994.76M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 835.09K
$ 835.09K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01712223
$ 0.01712223
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00083948
$ 0.00083948

Glorp (GLORP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Glorp (GLORP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GLORP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GLORP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GLORP tokenomiku, uzzini GLORP tokena reāllaika cenu!

GLORP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GLORP? Mūsu GLORP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.