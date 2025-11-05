BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Glif Staked ICNT cena šodien ir 0.303561 USD. Seko līdzi reāllaika STICNT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STICNT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Glif Staked ICNT cena šodien ir 0.303561 USD. Seko līdzi reāllaika STICNT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STICNT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STICNT

STICNT Cenas informācija

Kas ir STICNT

STICNT Oficiālā tīmekļa vietne

STICNT Tokenomika

STICNT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Glif Staked ICNT logotips

Glif Staked ICNT Cena (STICNT)

Nav sarakstā

1 STICNT uz USD reāllaika cena:

$0.303561
$0.303561$0.303561
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Glif Staked ICNT (STICNT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:59:19 (UTC+8)

Glif Staked ICNT (STICNT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.446536
$ 0.446536$ 0.446536

$ 0.264716
$ 0.264716$ 0.264716

--

--

0.00%

0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) reāllaika cena ir $0.303561. Pēdējo 24 stundu laikā STICNT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STICNT visu laiku augstākā cena ir $ 0.446536, savukārt zemākā - $ 0.264716.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STICNT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Glif Staked ICNT (STICNT) tirgus informācija

$ 407.01K
$ 407.01K$ 407.01K

--
----

$ 382.71K
$ 382.71K$ 382.71K

1.26M
1.26M 1.26M

1,260,747.549744181
1,260,747.549744181 1,260,747.549744181

Pašreizējais Glif Staked ICNT tirgus maksimums ir $ 407.01K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STICNT apjoms apgrozībā ir 1.26M ar kopējo apjomu 1260747.549744181. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 382.71K.

Glif Staked ICNT (STICNT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Glif Staked ICNT uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Glif Staked ICNT uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Glif Staked ICNT uz USD bija $ -0.0016082054.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Glif Staked ICNT uz USD bija $ +0.00834964275642944.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ -0.0016082054-0.52%
90 dienas$ +0.00834964275642944+2.83%

Kas ir Glif Staked ICNT (STICNT)?

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Glif Staked ICNT (STICNT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Glif Staked ICNT cenas prognoze (USD)

Kāda būs Glif Staked ICNT (STICNT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Glif Staked ICNT (STICNT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Glif Staked ICNT prognozes.

Apskati Glif Staked ICNT cenas prognozi!

STICNT uz vietējām valūtām

Glif Staked ICNT (STICNT) tokenomika

Glif Staked ICNT (STICNT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STICNT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Glif Staked ICNT (STICNT)

Kāda ir Glif Staked ICNT (STICNT) vērtība šodien?
Reāllaika STICNT cena USD ir 0.303561 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STICNT uz USD cena?
Pašreizējā STICNT uz USD cena ir $ 0.303561. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Glif Staked ICNT tirgus maksimums?
STICNT tirgus maksimums ir $ 407.01K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STICNT apjoms apgrozībā?
STICNT apjoms apgrozībā ir 1.26M USD.
Kāda bija STICNT vēsturiski augstākā cena?
STICNT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.446536 USD apmērā.
Kāda bija STICNT vēsturiski zemākā cena?
STICNT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.264716 USD.
Kāds ir STICNT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STICNT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STICNT šogad kāps augstāk?
STICNT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STICNT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:59:19 (UTC+8)

Glif Staked ICNT (STICNT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,574.04
$101,574.04$101,574.04

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,293.64
$3,293.64$3,293.64

-6.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.25
$155.25$155.25

-3.85%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2073
$2.2073$2.2073

-3.27%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,574.04
$101,574.04$101,574.04

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,293.64
$3,293.64$3,293.64

-6.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.25
$155.25$155.25

-3.85%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2073
$2.2073$2.2073

-3.27%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16242
$0.16242$0.16242

-0.92%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6178
$2.6178$2.6178

+1,645.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22356
$0.22356$0.22356

+1,357.36%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000155
$0.000000000155$0.000000000155

+80.23%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%