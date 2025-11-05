BiržaDEX+
Reāllaika Glidr cena šodien ir 1.18 USD. Seko līdzi reāllaika GLIDR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GLIDR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GLIDR

GLIDR Cenas informācija

Kas ir GLIDR

GLIDR Tehniskais dokuments

GLIDR Oficiālā tīmekļa vietne

GLIDR Tokenomika

GLIDR Cenas prognoze

Glidr Cena (GLIDR)

1 GLIDR uz USD reāllaika cena:

$1.18
$1.18$1.18
-0.10%1D
USD
Glidr (GLIDR) Tiešsaistes cenu diagramma
Glidr (GLIDR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24h zemākā
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24h augstākā

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.083
$ 1.083$ 1.083

-0.92%

-0.13%

-0.52%

-0.52%

Glidr (GLIDR) reāllaika cena ir $1.18. Pēdējo 24 stundu laikā GLIDR tika tirgots robežās no zemākās $ 1.16 līdz augstākajai $ 1.19, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GLIDR visu laiku augstākā cena ir $ 1.24, savukārt zemākā - $ 1.083.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GLIDR ir mainījies par -0.92% pēdējā stundā, par -0.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Glidr (GLIDR) tirgus informācija

$ 37.68M
$ 37.68M$ 37.68M

--
----

$ 117.93M
$ 117.93M$ 117.93M

31.96M
31.96M 31.96M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Glidr tirgus maksimums ir $ 37.68M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GLIDR apjoms apgrozībā ir 31.96M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 117.93M.

Glidr (GLIDR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Glidr uz USD bija $ -0.0015700952534.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Glidr uz USD bija $ +0.0065223320.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Glidr uz USD bija $ +0.0606058620.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Glidr uz USD bija $ +0.0738774624671917.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0015700952534-0.13%
30 dienas$ +0.0065223320+0.55%
60 dienas$ +0.0606058620+5.14%
90 dienas$ +0.0738774624671917+6.68%

Kas ir Glidr (GLIDR)?

Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Glidr cenas prognoze (USD)

Kāda būs Glidr (GLIDR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Glidr (GLIDR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Glidr prognozes.

Apskati Glidr cenas prognozi!

GLIDR uz vietējām valūtām

Glidr (GLIDR) tokenomika

Glidr (GLIDR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GLIDR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Glidr (GLIDR)

Kāda ir Glidr (GLIDR) vērtība šodien?
Reāllaika GLIDR cena USD ir 1.18 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GLIDR uz USD cena?
Pašreizējā GLIDR uz USD cena ir $ 1.18. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Glidr tirgus maksimums?
GLIDR tirgus maksimums ir $ 37.68M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GLIDR apjoms apgrozībā?
GLIDR apjoms apgrozībā ir 31.96M USD.
Kāda bija GLIDR vēsturiski augstākā cena?
GLIDR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.24 USD apmērā.
Kāda bija GLIDR vēsturiski zemākā cena?
GLIDR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.083 USD.
Kāds ir GLIDR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GLIDR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GLIDR šogad kāps augstāk?
GLIDR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GLIDR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Glidr (GLIDR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

