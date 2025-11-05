BiržaDEX+
Reāllaika GKHAN cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GKN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GKN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GKN

GKN Cenas informācija

Kas ir GKN

GKN Oficiālā tīmekļa vietne

GKN Tokenomika

GKN Cenas prognoze

1 GKN uz USD reāllaika cena:

$0.00028341
$0.00028341$0.00028341
-7.90%1D
mexc
USD
GKHAN (GKN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:33:13 (UTC+8)

GKHAN (GKN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00706978
$ 0.00706978$ 0.00706978

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-7.93%

-47.91%

-47.91%

GKHAN (GKN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GKN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GKN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00706978, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GKN ir mainījies par +0.12% pēdējā stundā, par -7.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -47.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GKHAN (GKN) tirgus informācija

$ 850.10K
$ 850.10K$ 850.10K

--
----

$ 850.10K
$ 850.10K$ 850.10K

3.00B
3.00B 3.00B

2,999,531,368.21221
2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

Pašreizējais GKHAN tirgus maksimums ir $ 850.10K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GKN apjoms apgrozībā ir 3.00B ar kopējo apjomu 2999531368.21221. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 850.10K.

GKHAN (GKN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GKHAN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GKHAN uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GKHAN uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GKHAN uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.93%
30 dienas$ 0-86.81%
60 dienas$ 0-94.16%
90 dienas$ 0--

Kas ir GKHAN (GKN)?

GKHAN is the native token of the BELOBABA ecosystem, revolutionizing the relationship between banking and its users. As the first banking token to reward holders with actual profits and fees from the bank, GKHAN offers access to exclusive benefits, fee discounts, and loyalty rewards. Through the staking program, users can convert GKHAN to X-GKHAN and earn up to 10% monthly in USDT, directly tied to BELOBABA’s performance. A built-in deflationary burn mechanism further enhances scarcity and long-term value.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GKHAN (GKN) resurss

Oficiālā interneta vietne

GKHAN cenas prognoze (USD)

Kāda būs GKHAN (GKN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GKHAN (GKN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GKHAN prognozes.

Apskati GKHAN cenas prognozi!

GKN uz vietējām valūtām

GKHAN (GKN) tokenomika

GKHAN (GKN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GKN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GKHAN (GKN)

Kāda ir GKHAN (GKN) vērtība šodien?
Reāllaika GKN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GKN uz USD cena?
Pašreizējā GKN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GKHAN tirgus maksimums?
GKN tirgus maksimums ir $ 850.10K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GKN apjoms apgrozībā?
GKN apjoms apgrozībā ir 3.00B USD.
Kāda bija GKN vēsturiski augstākā cena?
GKN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00706978 USD apmērā.
Kāda bija GKN vēsturiski zemākā cena?
GKN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GKN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GKN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GKN šogad kāps augstāk?
GKN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GKN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:33:13 (UTC+8)

