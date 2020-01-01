GIVER (GIVER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GIVER (GIVER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GIVER (GIVER) informācija

GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.giverxrp.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.giverxrp.com/whitepaper

GIVER (GIVER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GIVER (GIVER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 30.41K
Kopējais apjoms:
$ 70.05M
Apjoms apgrozībā:
$ 70.05M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 30.41K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0203763
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00043404
GIVER (GIVER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GIVER (GIVER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GIVER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GIVER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GIVER tokenomiku, uzzini GIVER tokena reāllaika cenu!

GIVER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GIVER? Mūsu GIVER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.