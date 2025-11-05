BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Giko Cat cena šodien ir 0.125238 USD. Seko līdzi reāllaika GIKO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GIKO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Giko Cat cena šodien ir 0.125238 USD. Seko līdzi reāllaika GIKO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GIKO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GIKO

GIKO Cenas informācija

Kas ir GIKO

GIKO Oficiālā tīmekļa vietne

GIKO Tokenomika

GIKO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Giko Cat logotips

Giko Cat Cena (GIKO)

Nav sarakstā

1 GIKO uz USD reāllaika cena:

$0.125238
$0.125238$0.125238
-5.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Giko Cat (GIKO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:33:06 (UTC+8)

Giko Cat (GIKO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.118967
$ 0.118967$ 0.118967
24h zemākā
$ 0.142739
$ 0.142739$ 0.142739
24h augstākā

$ 0.118967
$ 0.118967$ 0.118967

$ 0.142739
$ 0.142739$ 0.142739

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 0.118967
$ 0.118967$ 0.118967

+2.73%

-5.58%

-37.61%

-37.61%

Giko Cat (GIKO) reāllaika cena ir $0.125238. Pēdējo 24 stundu laikā GIKO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.118967 līdz augstākajai $ 0.142739, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GIKO visu laiku augstākā cena ir $ 6.95, savukārt zemākā - $ 0.118967.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GIKO ir mainījies par +2.73% pēdējā stundā, par -5.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -37.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Giko Cat (GIKO) tirgus informācija

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

10.00M
10.00M 10.00M

9,999,192.712436492
9,999,192.712436492 9,999,192.712436492

Pašreizējais Giko Cat tirgus maksimums ir $ 1.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GIKO apjoms apgrozībā ir 10.00M ar kopējo apjomu 9999192.712436492. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.26M.

Giko Cat (GIKO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Giko Cat uz USD bija $ -0.0074093878846838.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Giko Cat uz USD bija $ -0.0749696083.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Giko Cat uz USD bija $ -0.0905114813.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Giko Cat uz USD bija $ -0.5715340060514161.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0074093878846838-5.58%
30 dienas$ -0.0749696083-59.86%
60 dienas$ -0.0905114813-72.27%
90 dienas$ -0.5715340060514161-82.02%

Kas ir Giko Cat (GIKO)?

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Giko Cat (GIKO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Giko Cat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Giko Cat (GIKO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Giko Cat (GIKO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Giko Cat prognozes.

Apskati Giko Cat cenas prognozi!

GIKO uz vietējām valūtām

Giko Cat (GIKO) tokenomika

Giko Cat (GIKO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GIKO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Giko Cat (GIKO)

Kāda ir Giko Cat (GIKO) vērtība šodien?
Reāllaika GIKO cena USD ir 0.125238 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GIKO uz USD cena?
Pašreizējā GIKO uz USD cena ir $ 0.125238. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Giko Cat tirgus maksimums?
GIKO tirgus maksimums ir $ 1.26M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GIKO apjoms apgrozībā?
GIKO apjoms apgrozībā ir 10.00M USD.
Kāda bija GIKO vēsturiski augstākā cena?
GIKO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 6.95 USD apmērā.
Kāda bija GIKO vēsturiski zemākā cena?
GIKO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.118967 USD.
Kāds ir GIKO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GIKO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GIKO šogad kāps augstāk?
GIKO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GIKO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:33:06 (UTC+8)

Giko Cat (GIKO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,308.66
$101,308.66$101,308.66

-1.81%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,261.66
$3,261.66$3,261.66

-7.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.37
$154.37$154.37

-4.40%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2011
$2.2011$2.2011

-3.54%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,308.66
$101,308.66$101,308.66

-1.81%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,261.66
$3,261.66$3,261.66

-7.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2011
$2.2011$2.2011

-3.54%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.37
$154.37$154.37

-4.40%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16314
$0.16314$0.16314

-0.48%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.5715
$3.5715$3.5715

+2,281.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16754
$0.16754$0.16754

+992.17%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05601
$0.05601$0.05601

+58.75%