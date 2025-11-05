BiržaDEX+
Reāllaika Gifts Strategy cena šodien ir 0.00310656 USD. Seko līdzi reāllaika GIFTSTR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GIFTSTR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GIFTSTR

GIFTSTR Cenas informācija

Kas ir GIFTSTR

GIFTSTR Tokenomika

GIFTSTR Cenas prognoze

Gifts Strategy logotips

Gifts Strategy Cena (GIFTSTR)

Nav sarakstā

1 GIFTSTR uz USD reāllaika cena:

$0.00310654
$0.00310654
-9.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Gifts Strategy (GIFTSTR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:59:03 (UTC+8)

Gifts Strategy (GIFTSTR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00294612
$ 0.00294612
24h zemākā
$ 0.00363575
$ 0.00363575
24h augstākā

$ 0.00294612
$ 0.00294612

$ 0.00363575
$ 0.00363575

$ 0.00692033
$ 0.00692033

$ 0
$ 0

+0.93%

-9.59%

-14.38%

-14.38%

Gifts Strategy (GIFTSTR) reāllaika cena ir $0.00310656. Pēdējo 24 stundu laikā GIFTSTR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00294612 līdz augstākajai $ 0.00363575, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GIFTSTR visu laiku augstākā cena ir $ 0.00692033, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GIFTSTR ir mainījies par +0.93% pēdējā stundā, par -9.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Gifts Strategy (GIFTSTR) tirgus informācija

$ 285.36K
$ 285.36K

--
--

$ 300.14K
$ 300.14K

91.86M
91.86M

96,613,869.0
96,613,869.0

Pašreizējais Gifts Strategy tirgus maksimums ir $ 285.36K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GIFTSTR apjoms apgrozībā ir 91.86M ar kopējo apjomu 96613869.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 300.14K.

Gifts Strategy (GIFTSTR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Gifts Strategy uz USD bija $ -0.000329646697175601.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Gifts Strategy uz USD bija $ -0.0008781452.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Gifts Strategy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Gifts Strategy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000329646697175601-9.59%
30 dienas$ -0.0008781452-28.26%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Gifts Strategy (GIFTSTR)?

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Gifts Strategy cenas prognoze (USD)

Kāda būs Gifts Strategy (GIFTSTR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Gifts Strategy (GIFTSTR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Gifts Strategy prognozes.

Apskati Gifts Strategy cenas prognozi!

GIFTSTR uz vietējām valūtām

Gifts Strategy (GIFTSTR) tokenomika

Gifts Strategy (GIFTSTR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GIFTSTR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Gifts Strategy (GIFTSTR)

Kāda ir Gifts Strategy (GIFTSTR) vērtība šodien?
Reāllaika GIFTSTR cena USD ir 0.00310656 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GIFTSTR uz USD cena?
Pašreizējā GIFTSTR uz USD cena ir $ 0.00310656. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Gifts Strategy tirgus maksimums?
GIFTSTR tirgus maksimums ir $ 285.36K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GIFTSTR apjoms apgrozībā?
GIFTSTR apjoms apgrozībā ir 91.86M USD.
Kāda bija GIFTSTR vēsturiski augstākā cena?
GIFTSTR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00692033 USD apmērā.
Kāda bija GIFTSTR vēsturiski zemākā cena?
GIFTSTR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GIFTSTR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GIFTSTR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GIFTSTR šogad kāps augstāk?
GIFTSTR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GIFTSTR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:59:03 (UTC+8)

Gifts Strategy (GIFTSTR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,574.04

$3,293.73

$155.24

$0.9999

$2.2074

$101,574.04

$3,293.73

$155.24

$2.2074

$0.16245

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6204

$0.20699

$0.0000000000000000000000000280

$0.000000000155

$0.0000621

