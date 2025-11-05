BiržaDEX+
Reāllaika GIFT cena šodien ir 0.126383 USD. Seko līdzi reāllaika GIFT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GIFT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GIFT

GIFT Cenas informācija

Kas ir GIFT

GIFT Oficiālā tīmekļa vietne

GIFT Tokenomika

GIFT Cenas prognoze

GIFT logotips

GIFT Cena (GIFT)

Nav sarakstā

1 GIFT uz USD reāllaika cena:

$0.126383
$0.126383$0.126383
-1.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
GIFT (GIFT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:58:56 (UTC+8)

GIFT (GIFT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.126313
$ 0.126313$ 0.126313
24h zemākā
$ 0.128582
$ 0.128582$ 0.128582
24h augstākā

$ 0.126313
$ 0.126313$ 0.126313

$ 0.128582
$ 0.128582$ 0.128582

$ 0.140837
$ 0.140837$ 0.140837

$ 0.118325
$ 0.118325$ 0.118325

-0.01%

-1.61%

-0.53%

-0.53%

GIFT (GIFT) reāllaika cena ir $0.126383. Pēdējo 24 stundu laikā GIFT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.126313 līdz augstākajai $ 0.128582, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GIFT visu laiku augstākā cena ir $ 0.140837, savukārt zemākā - $ 0.118325.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GIFT ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par -1.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GIFT (GIFT) tirgus informācija

$ 396.86K
$ 396.86K$ 396.86K

--
----

$ 396.86K
$ 396.86K$ 396.86K

3.14M
3.14M 3.14M

3,140,135.0
3,140,135.0 3,140,135.0

Pašreizējais GIFT tirgus maksimums ir $ 396.86K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GIFT apjoms apgrozībā ir 3.14M ar kopējo apjomu 3140135.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 396.86K.

GIFT (GIFT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GIFT uz USD bija $ -0.0020795381718213.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GIFT uz USD bija $ +0.0014084374.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GIFT uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GIFT uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0020795381718213-1.61%
30 dienas$ +0.0014084374+1.11%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir GIFT (GIFT)?

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GIFT (GIFT) resurss

Oficiālā interneta vietne

GIFT cenas prognoze (USD)

Kāda būs GIFT (GIFT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GIFT (GIFT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GIFT prognozes.

Apskati GIFT cenas prognozi!

GIFT uz vietējām valūtām

GIFT (GIFT) tokenomika

GIFT (GIFT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GIFT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GIFT (GIFT)

Kāda ir GIFT (GIFT) vērtība šodien?
Reāllaika GIFT cena USD ir 0.126383 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GIFT uz USD cena?
Pašreizējā GIFT uz USD cena ir $ 0.126383. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GIFT tirgus maksimums?
GIFT tirgus maksimums ir $ 396.86K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GIFT apjoms apgrozībā?
GIFT apjoms apgrozībā ir 3.14M USD.
Kāda bija GIFT vēsturiski augstākā cena?
GIFT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.140837 USD apmērā.
Kāda bija GIFT vēsturiski zemākā cena?
GIFT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.118325 USD.
Kāds ir GIFT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GIFT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GIFT šogad kāps augstāk?
GIFT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GIFT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:58:56 (UTC+8)

