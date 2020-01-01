Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomika

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ghibli Mubarak (GMUBARAK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) informācija

GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gmubarak.com/
Tehniskais dokuments:
https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 50.57K
$ 50.57K$ 50.57K
Kopējais apjoms:
$ 420.00T
$ 420.00T$ 420.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 420.00T
$ 420.00T$ 420.00T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 50.57K
$ 50.57K$ 50.57K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GMUBARAK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GMUBARAK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GMUBARAK tokenomiku, uzzini GMUBARAK tokena reāllaika cenu!

GMUBARAK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GMUBARAK? Mūsu GMUBARAK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.