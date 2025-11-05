BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika GetTheGirl cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GTG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GTG cenas tendenci MEXC.Reāllaika GetTheGirl cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GTG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GTG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GTG

GTG Cenas informācija

Kas ir GTG

GTG Tehniskais dokuments

GTG Oficiālā tīmekļa vietne

GTG Tokenomika

GTG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

GetTheGirl logotips

GetTheGirl Cena (GTG)

Nav sarakstā

1 GTG uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
GetTheGirl (GTG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:58:41 (UTC+8)

GetTheGirl (GTG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128154
$ 0.00128154$ 0.00128154

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-10.16%

-82.40%

-82.40%

GetTheGirl (GTG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GTG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GTG visu laiku augstākā cena ir $ 0.00128154, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GTG ir mainījies par +0.08% pēdējā stundā, par -10.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -82.40% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GetTheGirl (GTG) tirgus informācija

$ 72.00K
$ 72.00K$ 72.00K

--
----

$ 72.00K
$ 72.00K$ 72.00K

822.71M
822.71M 822.71M

822,713,514.237148
822,713,514.237148 822,713,514.237148

Pašreizējais GetTheGirl tirgus maksimums ir $ 72.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GTG apjoms apgrozībā ir 822.71M ar kopējo apjomu 822713514.237148. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 72.00K.

GetTheGirl (GTG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GetTheGirl uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GetTheGirl uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GetTheGirl uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GetTheGirl uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.16%
30 dienas$ 0-91.22%
60 dienas$ 0-90.43%
90 dienas$ 0--

Kas ir GetTheGirl (GTG)?

GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GetTheGirl cenas prognoze (USD)

Kāda būs GetTheGirl (GTG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GetTheGirl (GTG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GetTheGirl prognozes.

Apskati GetTheGirl cenas prognozi!

GTG uz vietējām valūtām

GetTheGirl (GTG) tokenomika

GetTheGirl (GTG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GTG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GetTheGirl (GTG)

Kāda ir GetTheGirl (GTG) vērtība šodien?
Reāllaika GTG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GTG uz USD cena?
Pašreizējā GTG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GetTheGirl tirgus maksimums?
GTG tirgus maksimums ir $ 72.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GTG apjoms apgrozībā?
GTG apjoms apgrozībā ir 822.71M USD.
Kāda bija GTG vēsturiski augstākā cena?
GTG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00128154 USD apmērā.
Kāda bija GTG vēsturiski zemākā cena?
GTG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GTG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GTG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GTG šogad kāps augstāk?
GTG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GTG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:58:41 (UTC+8)

GetTheGirl (GTG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,576.18
$101,576.18$101,576.18

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,289.39
$3,289.39$3,289.39

-6.21%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-3.87%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2061
$2.2061$2.2061

-3.33%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,576.18
$101,576.18$101,576.18

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,289.39
$3,289.39$3,289.39

-6.21%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-3.87%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2061
$2.2061$2.2061

-3.33%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16241
$0.16241$0.16241

-0.92%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6570
$2.6570$2.6570

+1,671.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.19463
$0.19463$0.19463

+1,168.77%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000280
$0.0000000000000000000000000280$0.0000000000000000000000000280

+305.79%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000158
$0.000000000158$0.000000000158

+83.72%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%