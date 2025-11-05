BiržaDEX+
Reāllaika Get Rich or Die Trying cena šodien ir 0.00172203 USD. Seko līdzi reāllaika GRODT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GRODT cenas tendenci MEXC.

Get Rich or Die Trying Cena (GRODT)

Nav sarakstā

1 GRODT uz USD reāllaika cena:

$0.00172254
$0.00172254$0.00172254
-17.40%1D
USD
Get Rich or Die Trying (GRODT) Tiešsaistes cenu diagramma
Get Rich or Die Trying (GRODT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00165837
$ 0.00165837$ 0.00165837
24h zemākā
$ 0.00214457
$ 0.00214457$ 0.00214457
24h augstākā

$ 0.00165837
$ 0.00165837$ 0.00165837

$ 0.00214457
$ 0.00214457$ 0.00214457

$ 0.00588249
$ 0.00588249$ 0.00588249

$ 0.00165837
$ 0.00165837$ 0.00165837

-5.91%

-17.58%

-28.52%

-28.52%

Get Rich or Die Trying (GRODT) reāllaika cena ir $0.00172203. Pēdējo 24 stundu laikā GRODT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00165837 līdz augstākajai $ 0.00214457, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GRODT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00588249, savukārt zemākā - $ 0.00165837.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GRODT ir mainījies par -5.91% pēdējā stundā, par -17.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Get Rich or Die Trying (GRODT) tirgus informācija

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0 999,999,998.0

Pašreizējais Get Rich or Die Trying tirgus maksimums ir $ 1.72M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GRODT apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999998.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.72M.

Get Rich or Die Trying (GRODT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Get Rich or Die Trying uz USD bija $ -0.000367347096552879.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Get Rich or Die Trying uz USD bija $ -0.0009155637.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Get Rich or Die Trying uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Get Rich or Die Trying uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000367347096552879-17.58%
30 dienas$ -0.0009155637-53.16%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Get Rich or Die Trying (GRODT)?

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Get Rich or Die Trying (GRODT) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Get Rich or Die Trying cenas prognoze (USD)

Kāda būs Get Rich or Die Trying (GRODT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Get Rich or Die Trying (GRODT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Get Rich or Die Trying prognozes.

Apskati Get Rich or Die Trying cenas prognozi!

GRODT uz vietējām valūtām

Get Rich or Die Trying (GRODT) tokenomika

Get Rich or Die Trying (GRODT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GRODT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Get Rich or Die Trying (GRODT)

Kāda ir Get Rich or Die Trying (GRODT) vērtība šodien?
Reāllaika GRODT cena USD ir 0.00172203 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GRODT uz USD cena?
Pašreizējā GRODT uz USD cena ir $ 0.00172203. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Get Rich or Die Trying tirgus maksimums?
GRODT tirgus maksimums ir $ 1.72M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GRODT apjoms apgrozībā?
GRODT apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija GRODT vēsturiski augstākā cena?
GRODT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00588249 USD apmērā.
Kāda bija GRODT vēsturiski zemākā cena?
GRODT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00165837 USD.
Kāds ir GRODT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GRODT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GRODT šogad kāps augstāk?
GRODT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GRODT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

