BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Get Out Frog cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GOF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOF cenas tendenci MEXC.Reāllaika Get Out Frog cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GOF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GOF

GOF Cenas informācija

Kas ir GOF

GOF Oficiālā tīmekļa vietne

GOF Tokenomika

GOF Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Get Out Frog logotips

Get Out Frog Cena (GOF)

Nav sarakstā

1 GOF uz USD reāllaika cena:

--
----
-20.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Get Out Frog (GOF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:58:28 (UTC+8)

Get Out Frog (GOF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.73%

-20.65%

-43.89%

-43.89%

Get Out Frog (GOF) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GOF tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOF visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOF ir mainījies par +1.73% pēdējā stundā, par -20.65% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.89% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Get Out Frog (GOF) tirgus informācija

$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K

--
----

$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K

975.00T
975.00T 975.00T

975,000,000,000,000.0
975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Pašreizējais Get Out Frog tirgus maksimums ir $ 11.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GOF apjoms apgrozībā ir 975.00T ar kopējo apjomu 975000000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.33K.

Get Out Frog (GOF) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Get Out Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Get Out Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Get Out Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Get Out Frog uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-20.65%
30 dienas$ 0-66.42%
60 dienas$ 0-52.01%
90 dienas$ 0--

Kas ir Get Out Frog (GOF)?

GET OUT FROG, also known as “Me Obrigue” first appeared online in 2005 through a now-infamous (NSFW) photoshoot featuring adult star Next Door Nikki. The earliest known upload was by YouTuber kurat on November 1st, 2005.

It later spread across 4chan and Reddit, cementing its place as one of the earliest and most recognizable frog memes on the internet.

By 2011, the frog reemerged on Tumblr, where the caption “me obrigue” became a viral expression of defiance and attitude.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Get Out Frog (GOF) resurss

Oficiālā interneta vietne

Get Out Frog cenas prognoze (USD)

Kāda būs Get Out Frog (GOF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Get Out Frog (GOF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Get Out Frog prognozes.

Apskati Get Out Frog cenas prognozi!

GOF uz vietējām valūtām

Get Out Frog (GOF) tokenomika

Get Out Frog (GOF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOF tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Get Out Frog (GOF)

Kāda ir Get Out Frog (GOF) vērtība šodien?
Reāllaika GOF cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOF uz USD cena?
Pašreizējā GOF uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Get Out Frog tirgus maksimums?
GOF tirgus maksimums ir $ 11.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOF apjoms apgrozībā?
GOF apjoms apgrozībā ir 975.00T USD.
Kāda bija GOF vēsturiski augstākā cena?
GOF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija GOF vēsturiski zemākā cena?
GOF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GOF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOF tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GOF šogad kāps augstāk?
GOF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:58:28 (UTC+8)

Get Out Frog (GOF) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,576.18
$101,576.18$101,576.18

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,289.39
$3,289.39$3,289.39

-6.21%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-3.87%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2061
$2.2061$2.2061

-3.33%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,576.18
$101,576.18$101,576.18

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,289.39
$3,289.39$3,289.39

-6.21%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-3.87%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2061
$2.2061$2.2061

-3.33%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16241
$0.16241$0.16241

-0.92%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6570
$2.6570$2.6570

+1,671.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.19463
$0.19463$0.19463

+1,168.77%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000280
$0.0000000000000000000000000280$0.0000000000000000000000000280

+305.79%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000158
$0.000000000158$0.000000000158

+83.72%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%