Reāllaika Get Bagged cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BAGGED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BAGGED cenas tendenci MEXC.Reāllaika Get Bagged cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BAGGED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BAGGED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BAGGED

BAGGED Cenas informācija

Kas ir BAGGED

BAGGED Oficiālā tīmekļa vietne

BAGGED Tokenomika

BAGGED Cenas prognoze

Get Bagged logotips

Get Bagged Cena (BAGGED)

Nav sarakstā

1 BAGGED uz USD reāllaika cena:

--
----
-20.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Get Bagged (BAGGED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:02:37 (UTC+8)

Get Bagged (BAGGED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5.71%

-20.19%

-24.59%

-24.59%

Get Bagged (BAGGED) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BAGGED tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BAGGED visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BAGGED ir mainījies par +5.71% pēdējā stundā, par -20.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Get Bagged (BAGGED) tirgus informācija

$ 12.54K
$ 12.54K$ 12.54K

--
----

$ 12.54K
$ 12.54K$ 12.54K

999.80M
999.80M 999.80M

999,800,313.2714632
999,800,313.2714632 999,800,313.2714632

Pašreizējais Get Bagged tirgus maksimums ir $ 12.54K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BAGGED apjoms apgrozībā ir 999.80M ar kopējo apjomu 999800313.2714632. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.54K.

Get Bagged (BAGGED) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Get Bagged uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Get Bagged uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Get Bagged uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Get Bagged uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-20.19%
30 dienas$ 0-39.35%
60 dienas$ 0-40.39%
90 dienas$ 0--

Kas ir Get Bagged (BAGGED)?

get bagged

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Get Bagged (BAGGED) resurss

Oficiālā interneta vietne

Get Bagged cenas prognoze (USD)

Kāda būs Get Bagged (BAGGED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Get Bagged (BAGGED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Get Bagged prognozes.

Apskati Get Bagged cenas prognozi!

BAGGED uz vietējām valūtām

Get Bagged (BAGGED) tokenomika

Get Bagged (BAGGED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BAGGED tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Get Bagged (BAGGED)

Kāda ir Get Bagged (BAGGED) vērtība šodien?
Reāllaika BAGGED cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BAGGED uz USD cena?
Pašreizējā BAGGED uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Get Bagged tirgus maksimums?
BAGGED tirgus maksimums ir $ 12.54K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BAGGED apjoms apgrozībā?
BAGGED apjoms apgrozībā ir 999.80M USD.
Kāda bija BAGGED vēsturiski augstākā cena?
BAGGED sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BAGGED vēsturiski zemākā cena?
BAGGED sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BAGGED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BAGGED tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BAGGED šogad kāps augstāk?
BAGGED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BAGGED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Get Bagged (BAGGED) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

