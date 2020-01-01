GertrudeDataPig (GDP) tokenomika
GertrudeDataPig (GDP) informācija
DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips.
GertrudeDataPig (GDP) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos GertrudeDataPig (GDP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
GertrudeDataPig (GDP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
GertrudeDataPig (GDP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GDP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GDP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GDP tokenomiku, uzzini GDP tokena reāllaika cenu!
