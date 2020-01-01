GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenomika
GENZAI by Virtuals (GENZAI) informācija
GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts.
The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.
GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GENZAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GENZAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GENZAI tokenomiku, uzzini GENZAI tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.