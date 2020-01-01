Genius (GENIUS) tokenomika
Genius (GENIUS) informācija
The Genius project was designed by AI to build a crypto token that would have the best chance of going up very, very high.
A lot of time and resources were invested in order to figure out how to build the best token.
The result is simply Genius! Among billions of permutations, a specific plan was formulated with the most potential for an exponential rise.
This is just the very beginning of what will become legendary!
Scheduled burns and community airdrops make price increases and momentum building inevitable:
- So far nearly 40% of the supply has been burnt creating a truly scarce asset
- Airdrop campaigns offer incentives for investors to buy and hold their coins
All Genius holders receive airdrops - the amount you get depends on your Genius bag and your social reach in spreading the word.
Don’t delay! Get some now or you may end up sidelined watching it go up and up.
Genius (GENIUS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Genius (GENIUS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Genius (GENIUS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Genius (GENIUS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais GENIUS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu GENIUS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti GENIUS tokenomiku, uzzini GENIUS tokena reāllaika cenu!
GENIUS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GENIUS? Mūsu GENIUS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.